На состояние зубов влияют вода, генетика и самодисциплина – псковский стоматолог

14:52, 21 марта 2025, ПАИ

На состояние зубов влияют вода, генетика и самодисциплина, рассказала заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть люди, даже взрослые, у которых идеальные зубы. Тут влияет множество факторов: от генетики до самодисциплины. Сейчас псковичи внимательнее относятся к своему здоровью, в том числе к состоянию зубов. Кстати, на это в том числе влияет то, какую воду мы пьём, лучше, чтобы это была живая, нефильтрованная, но обязательно проверенная вода из родников и скважины», – отметила Ирина Тимофеева.

По словам специалиста, избыток или недостаток фтора и железа влияет на появление кариеса и потемнение зубов. «Псковичам из-под крана воду лучше не пить, пользы нет и в фильтрованной кипячёной воде», – добавила медик, уточнив, что профессиональную чистку, которая уберёт налёт, зубной камень и сделает зубы светлее на один-два тона, можно делать раз в полгода.

На цвет эмали зубов влияет также питание. Для зубов полезно есть яйца, творог, шпинат, кунжут. В этих продуктах есть необходимый кальций.

Ирина Тимофеева также отметила, что здоровье полости рта, в свою очередь, влияет на весь организм – от осанки до пищеварения.

«Отсутствующие зубы надо протезировать, чтобы челюсть «не съехала». Это не только эстетика, а ещё и здоровье. Пустот быть не должно», – подчеркнула стоматолог.