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Общество

Только щётки для чистки зубов недостаточно, заявила стоматолог из Пскова

Только щётки для чистки зубов недостаточно, заявила заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Зубы надо чистить утром и вечером зубной щёткой и пастой. Нужна ещё зубная нить, ёршик или ирригатор – для чистки межзубных промежутков. Обычная щётка с этим не справляется», – пояснила медик, уточнив, что приспособление для чистки промежутков должен подобрать врач.

По её словам, нужно и приспособление для чистки языка, который, как и зубы, необходимо очищать утром и вечером. Для этих целей можно использовать ополаскиватель.

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