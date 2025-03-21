Только щётки для чистки зубов недостаточно, заявила стоматолог из Пскова
Только щётки для чистки зубов недостаточно, заявила заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Зубы надо чистить утром и вечером зубной щёткой и пастой. Нужна ещё зубная нить, ёршик или ирригатор – для чистки межзубных промежутков. Обычная щётка с этим не справляется», – пояснила медик, уточнив, что приспособление для чистки промежутков должен подобрать врач.
По её словам, нужно и приспособление для чистки языка, который, как и зубы, необходимо очищать утром и вечером. Для этих целей можно использовать ополаскиватель.
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