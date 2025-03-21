Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие продукты вредят зубам, рассказала псковский стоматолог

Какие продукты вредят зубам, рассказала заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Лучше не употреблять еду с большим содержанием сахара и быстрыми углеводами – печенье, булочки, леденцы, газировку с ортофосфорной кислотой, алкоголь и кофе.

«Зато полезна морковка, капуста, творог, шпинат, кунжут и другие продукты с содержанием кальция», – уточнила Ирина Тимофеева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 марта 2025

Какие продукты вредят зубам, рассказала псковский стоматолог
21 марта 2025

Сотрудников администраций муниципалитетов Псковской области ознакомили с порядком привлечения нарушителей к ответственности
21 марта 2025

Судей наградили в Псковской области
21 марта 2025

Новую экскурсию разработали в Псковском музее к 80-летию Победы
21 марта 2025

Как подобрать зубную щётку, объяснила стоматолог псковичам
21 марта 2025

Псковская область готовится к проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства
21 марта 2025

Иван Шагин: «Герои земли Псковской» – идеальная точка входа для смены жизненной траектории
21 марта 2025

Весна без аллергии: рекомендации псковского аллерголога

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...