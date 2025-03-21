Какие продукты вредят зубам, рассказала псковский стоматолог
Какие продукты вредят зубам, рассказала заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Лучше не употреблять еду с большим содержанием сахара и быстрыми углеводами – печенье, булочки, леденцы, газировку с ортофосфорной кислотой, алкоголь и кофе.
«Зато полезна морковка, капуста, творог, шпинат, кунжут и другие продукты с содержанием кальция», – уточнила Ирина Тимофеева.
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