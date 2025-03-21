В структуре аппарата администрации Пскова произошли изменения

15:49, 21 марта 2025, ПАИ

В структуре аппарата администрации Пскова произошли изменения, постановление главы города Бориса Елкина об этом опубликовано на региональном правовом портале.

Согласно постановлению в структуру аппарата добавлены отдел ЗАГС и комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации города, который ранее являлся отделом администрации и теперь повысил свой статус.

Кроме того, в структуре аппарата администрации города ликвидирован экспертно-аналитический отдел.

Постановление подписано главой Пскова 18 марта.