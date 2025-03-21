Весна без аллергии: рекомендации псковского аллерголога

16:10, 21 марта 2025, ПАИ

Рекомендации по снижению весенних аллергических реакций дала псковский врач-аллерголог Анастасия Кирильчик. «В этот период особенно важно принимать антигистаминные препараты при наличии аллергической патологии и использовать солнцезащитные очки или обычные оправы для защиты глаз от попадания аллергенов», – отметила медик в беседе с корреспондентом ПАИ.

Кроме того, необходимо применять нозальные спреи, солевые растворы и антигистаминные капли для носа, что помогает снизить интенсивность симптоматики, рекомендовала Анастасия Кирильчик.

Врач также подчеркнула необходимость соблюдения личной гигиены и корректировки быта в весенний период. Рекомендуется чаще менять нательное белье, ограничивать проветривание помещений и уменьшать время пребывания на улице в периоды активного пыления. Регулярное мытье рук, использование влажных салфеток и отказ от прикосновений к лицу помогут минимизировать контакт с аллергенами, отметила врач.

При возникновении сильных симптомов аллергии врач советует незамедлительно обращаться к специалисту, а при необходимости к лор-врачу для получения квалифицированной помощи.

Ранее эксперты отмечали, что в связи с ранней весной период цветения ольхи, вербы, орешника, березы в Псковской области начнется раньше. Соответственно, раньше начнется сезон аллергий.