I образовательный фестиваль «Мои безопасные каникулы»

В пятницу, 21 марта, сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с уполномоченным по правам ребенка, волонтёрами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, Детским фондом и Псковским линейным отделом МВД России на транспорте провели I образовательный форум «Мои безопасные каникулы». В нем приняли участие более 60 детей.

В рамках фестиваля уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила школьникам о требованиях безопасности в период весенних каникул, правилах безопасности в быту и общественных местах.

Специалисты МЧС России рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, и повторили номера телефонов экстренных служб, которые необходимо знать каждому.

Сотрудники транспортной полиции напомнили участникам правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Волонтёры Национального центра помощи поделились с участникам мероприятия важными аспектами безопасности в современном мире в период весенних каникул, как не стать жертвой мошенников, а также как оказать первую помощь. Обучение детей основам безопасности помогает им не только избежать потенциальных угроз, но и формирует у них культуру безопасности.