12-метровую маскировочную сеть сплели в Себежском районе за два дня
Маскировочную сеть длиной 12 метров и шириной три метра сплели жители деревни Осыно Себежского района за два дня. Об этом пишет газета «Призыв».
Покрытие для маскировки было сделано по заказу военнослужащих. «Вот она, истинная сила единения и стремление поддержать наших защитников в кратчайшие сроки», – отметили в газете.
«Вы огромные молодцы! За такой короткий срок сплести такую большую сеть», – сообщается в группе «Помощь бойцам СВО» в Себеже.
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