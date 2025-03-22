12-метровую маскировочную сеть сплели в Себежском районе за два дня

15:07, 22 марта 2025, ПАИ

Маскировочную сеть длиной 12 метров и шириной три метра сплели жители деревни Осыно Себежского района за два дня. Об этом пишет газета «Призыв».

Покрытие для маскировки было сделано по заказу военнослужащих. «Вот она, истинная сила единения и стремление поддержать наших защитников в кратчайшие сроки», – отметили в газете.

«Вы огромные молодцы! За такой короткий срок сплести такую большую сеть», – сообщается в группе «Помощь бойцам СВО» в Себеже.