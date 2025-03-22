Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пскович поймал щуку весом больше восьми килограммов

Щуку весом больше восьми килограммов поймал житель Псковской области. Фотографией улова он поделился в группе «Рыбалка Псковского региона» в соцсети «ВКонтакте».

Улов на 8 кг. Фото: Виталий Алексеев

Вес щуки составил 8,340 килограмма.

В комментариях рыболовы отмечают, что такие огромные щуки попадаются в водоёмах области достаточно редко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 марта 2025

Присяга иностранных граждан прошла в Пскове
22 марта 2025

Пскович поймал щуку весом больше восьми килограммов
22 марта 2025

«Волшебная страна»: Как Россия стала родиной для семьи героя СВО из Туркменистана
22 марта 2025

Россиян ждут сильные магнитные бури уровня G3
22 марта 2025

Веснянки, жаворонки из теста, чай из самовара: народный праздник Сороки отметили в Красногородске
22 марта 2025

Более 70 спортсменов приняли участие в открытом первенстве Гдовского района по рукопашному бою
22 марта 2025

Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» прибыла из Печор в Горно-Алтайск
22 марта 2025

Лекцию о знаменитом художнике провёл для ульяновских студентов сотрудник «Михайловского»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...