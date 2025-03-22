Пскович поймал щуку весом больше восьми килограммов
Щуку весом больше восьми килограммов поймал житель Псковской области. Фотографией улова он поделился в группе «Рыбалка Псковского региона» в соцсети «ВКонтакте».
Вес щуки составил 8,340 килограмма.
В комментариях рыболовы отмечают, что такие огромные щуки попадаются в водоёмах области достаточно редко.
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