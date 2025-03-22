Пскович поймал щуку весом больше восьми килограммов

22:46, 22 марта 2025, ПАИ

Щуку весом больше восьми килограммов поймал житель Псковской области. Фотографией улова он поделился в группе «Рыбалка Псковского региона» в соцсети «ВКонтакте».

Вес щуки составил 8,340 килограмма.

В комментариях рыболовы отмечают, что такие огромные щуки попадаются в водоёмах области достаточно редко.