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Общество

До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 24 марта

Облачная погода, ночью с прояснениями, ожидается в Псковской области 24 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 24 марта. Фото: ПАИ

Утром синоптики прогнозируют местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Днём в большинстве районов пройдёт умеренный дождь.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура по области ночью составит от –4 до +1, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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