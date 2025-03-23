До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 24 марта

11:35, 23 марта 2025, ПАИ

Облачная погода, ночью с прояснениями, ожидается в Псковской области 24 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Утром синоптики прогнозируют местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Днём в большинстве районов пройдёт умеренный дождь.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура по области ночью составит от –4 до +1, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет низким.