Почти 400 школьников побывали на музейных уроках Пушкинского заповедника

13:42, 23 марта 2025, ПАИ

Традиционные для конца третьей школьной четверти «Пушкинские уроки» и «Пушкинские встречи» для детей и подростков из посёлка Пушкинские Горы проводили сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в период с 19 февраля по 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На 29 лекциях, уроках и беседах побывало 374 ученика средней школы имени А. С. Пушкина и Пушкиногорской санаторной школы-интерната. В проекте было занято 12 специалистов из разных отделов и подразделений музея.

Темы занятий, которые музейщики совместно с педагогами учебных заведений выбрали для разговоров с учащимися начальных, средних и старших классов, были очень разнообразны, отметили в музее.

«Младшим ребятам наши сотрудники рассказывали о детстве великого поэта, вспоминали вместе с ними сказки Пушкина и его лирические стихи о природе. Со школьниками постарше специалисты из заповедника обсуждали быт дворянской семьи, гастрономические предпочтения Александра Сергеевича и другие детали повседневной жизни поэта. А старшеклассники открывали для себя мир уездной барышни и дуэльный кодекс, какими они были в первой трети XIX века», – конкретизировали в «Михайловском».

В музее также подчеркнули, что непременной составляющей каждой беседы был иллюстративный материал, подготовленный по материалам музейного собрания: кино- и видеоматериалы, редкие фотографии и репродукции картин.

В Пушкинском заповеднике отметили, что занятия вызвали неподдельный интерес у школьников. А руководители учебных заведений выразили благодарность музейщикам за помощь в воспитании детей и подростков истинными патриотами – людьми, много знающими о своей малой родине и любящими её.