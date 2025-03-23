Этап тестирования заявителей программы «Героев земли Псковской» стартует 1 апреля

16:38, 23 марта 2025, ПАИ

Этап тестирования заявителей региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» начнется с 1 апреля и продолжится до 4 апреля. Об этом на встрече с потенциальными участниками ветеранами СВО сообщила секретарь общественного совета программы, директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

«Проверка анкет заявителей будет вестись параллельно с началом тестирования. Тестирование будет с 1 по 4 апреля. Вам в личный кабинет придет уведомление об открытии тестирования. А анкеты заявителей будут проверяться одновременно с процессом тестирования», – рассказала Ирина Иванова.

На участие в программе «Герои земли Псковской» уже поступило более 220 заявлений. Приём заявок продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета,, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.