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Общество

Более четырёх тонн кормов для животных не пропустили через госграницу в Псковской области

4,2 тонны кормов для кошек и собак не прошли ветеринарный контроль на государственной границе в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники управления установили, что на груз был выдан ветеринарный сертификат Бельгии в период приостановления с 20 января 2025 года сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных.

В итоге сотрудники управления запретили перемещение кормов по таможенной территории ЕАЭС и оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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