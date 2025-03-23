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Общество

Служба родовспоможения Псковского перинатального центра отмечает 70-летие

Служба родовспоможения Псковского клинического перинатального центра отмечает 70-летие, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: ПАИ

Перинатальный центр играет важную роль в системе здравоохранения региона, предоставляя высококачественную медицинскую помощь женщинам в период беременности и родов. За эти годы здесь накоплен большой опыт в области акушерства и гинекологии, проведено множество успешных операций и оказано содействие многим семьям.

«Ваш труд спасает жизни и дарит радость новым поколениям. Вы – настоящие герои, которые ежедневно работают на передовой охраны материнства и детства. Ваши знания, забота и опыт делают мир лучше, а ваше вдохновение и преданность делу служат примером для всех. Пусть в будущем вас ждут новые достижения, а работа приносит только удовлетворение и радость. Здоровья вам, счастья и новых успехов в столь важной и благородной миссии!» – отметили в профильном комитете.

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