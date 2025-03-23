SuperJob: 53% псковичей не знают о деятельности профсоюзов

20:16, 23 марта 2025, ПАИ

53 % жителей Пскова не знают о деятельности профсоюзов, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 1 по 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

47 % респондентов заявили, что знают, чем занимаются профсоюзы: 32 % к их работе относятся положительно, а 15 % – негативно.

Кроме того, 59 % псковичей выразили уверенность в необходимости существования профсоюзов, 11 % опрошенных считают их ненужными. В полезности профсоюзов чаще уверены псковичи старше 45 лет, уточняется по итогам опроса.