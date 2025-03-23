Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

SuperJob: 53% псковичей не знают о деятельности профсоюзов

53 % жителей Пскова не знают о деятельности профсоюзов, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 1 по 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

47 % респондентов заявили, что знают, чем занимаются профсоюзы: 32 % к их работе относятся положительно, а 15 % – негативно.

Кроме того, 59 % псковичей выразили уверенность в необходимости существования профсоюзов, 11 % опрошенных считают их ненужными. В полезности профсоюзов чаще уверены псковичи старше 45 лет, уточняется по итогам опроса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 марта 2025

Кому и насколько повысят пенсии с 1 апреля
23 марта 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
23 марта 2025

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада в предстоящую неделю, рассказали синоптики
23 марта 2025

Движение по путепроводу трассы М-9 «Балтия» в Псковской области полностью закроют с 25 марта
23 марта 2025

Директор Псковского планетария выступил с лекциями в Эрмитаже
23 марта 2025

Глазами тонущего: МЧС показало, что происходит с провалившимся под лёд человеком
23 марта 2025

39% псковичей общаются с коллегами вне работы – опрос
23 марта 2025

Служба родовспоможения Псковского перинатального центра отмечает 70-летие

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...