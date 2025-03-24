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Общество

За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 38 единиц оружия и 150 боеприпасов

На прошлой неделе сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 117 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы изъяли 38 единиц оружия и более 150 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение правил влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.

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