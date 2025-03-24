Псковичи могут бесплатно освоить новую профессию и найти работу
Запись на обучение в рамках нацпроекта «Кадры» стартовала на портале «Работа России». Обучение можно пройти бесплатно и получить знания по востребованным в регионе профессиям.
Чтобы пройти обучение, необходимо оставить заявку на сайте, выбрав свой регион, категорию граждан и интересующую программу обучения.
Проходить обучение можно как очно, так и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы.
Ознакомиться с категориями и программами обучения можно здесь, а также обратившись в кадровые центры «Работа России».