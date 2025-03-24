11 Вечных огней зажгли за месяц в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы»

12:25, 24 марта 2025, ПАИ

11 Вечных огней зажгли за месяц в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Акция стартовала с зажжения огня в селе Майма Республики Алтай, а уже 23 февраля, в День защитника Отечества, к сетевому топливу были подключены мемориалы в деревне Хутынь Новгородской области и посёлке Комсомолец Тамбовской области.

Также газифицированы огни на монументах в посёлке Александро-Невский Рязанской области, селе Вагай Тюменской области, посёлке Марьяновка Омской области, селе Шемурша Чувашии, селе Раздольное Северной Осетии, станицах Нововеличковской, Бородинской и на хуторе Песчаном Краснодарского края.

«В этом году вся страна будет отмечать великий праздник – 80-летие Победы! Вместе с партией «Единая Россия», представителями федеральных и региональных властей мы зажжём более 120 Вечных огней во всех федеральных округах России. Завершится акция «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» накануне 9 Мая одновременным зажжением сразу 80 огней. В настоящее время в зоне ответственности «Газпрома» уже находится свыше 1,8 тысячи мемориалов, а подключение новых – почётная и ответственная миссия газовиков», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведёт работу по газификации мемориалов с Вечными огнями, осуществляет их регулярное техническое обслуживание. В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тысячи Вечных огней и Огней памяти. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» – Всероссийская акция «Храним огонь Победы» – по переводу более 120 мемориалов на сетевой природный газ.

Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Завершится эстафета в канун 9 Мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах. Частица пламени для зажжения Вечного огня на основной площадке мероприятия будет доставлена Общероссийским народным фронтом от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.