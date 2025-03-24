Руководитель отдела продаж автосалона РРТ станет гостем программы «Бизнес-ланч»

13:12, 24 марта 2025, ПАИ

Руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта, в 14:00.

Каковы перспективы авторынка с учётом имеющегося роста цен? Ждать ли их понижения? Как изменился китайский автопром за последние несколько лет? Как изменилось отношение покупателей к нему? Какой запрос у псковского потребителя? На что обратить внимание при выборе подержанного автомобиля?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации или в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».