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Экономика

Руководитель отдела продаж автосалона РРТ станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта, в 14:00.

Иллюстрация: ПАИ

Каковы перспективы авторынка с учётом имеющегося роста цен? Ждать ли их понижения? Как изменился китайский автопром за последние несколько лет? Как изменилось отношение покупателей к нему? Какой запрос у псковского потребителя? На что обратить внимание при выборе подержанного автомобиля?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации или в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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