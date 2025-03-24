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Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе «Рисуем с детьми Вечный огонь»

Псковичи могут принять участие в конкурсе «Рисуем с детьми Вечный огонь», который проводит Общероссийский народный фронт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участия в конкурсе необходимо создать вместе с ребёнком творческую работу, посвященную Вечному огню, и разместить ее на странице в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хештегами акции: #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #Народныйфронт. Конкурсные работы оцениваются по пяти номинациям в различных техниках художественного мастерства: рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и анимация, видеоролики об истории создания работы.

Принять участие могут семьи с детьми до 18 лет из регионов России. В работе в обязательном порядке должно присутствовать изображение Вечного огня. Каждая работа должна быть опубликована отдельным постом. Аккаунт или группа, в которых размещается работа, должны быть открытыми для всех пользователей. Опубликованная работа должна оставаться в открытом аккаунте участника до окончания конкурса.

Количество работ, предоставленных одним участником, не ограничено, но каждая работа должна быть размещена отдельной публикацией с соблюдением всех условий Положения конкурса. Объявление победителей конкурса состоится не позднее 16 мая.

Победители конкурса примут участие в торжественной церемонии профилактики Вечного огня на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Призеры получат дипломы и ценные призы. По усмотрению жюри возможно награждение самых активных образовательных учреждений, а также учреждение специальных призов.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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