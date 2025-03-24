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Общество

ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин считает кибербуллинг серьёзной угрозой для детей

Результаты опроса россиян, посвящённого проблеме кибербуллинга среди детей и подростков, представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, каждый пятый россиянин считает онлайн-травлю одной из главных угроз для несовершеннолетних в интернете, ставя её в один ряд с мошенничеством и вовлечением в противозаконную деятельность.

Фото: ПАИ

Анализ показал, что люди, рождённые с 1982 по 2000 год, чаще отмечают кибербуллинг как угрозу, что может быть связано с их личным опытом или опытом их детей.

Мерами реагирования на кибербуллинг 40 % респондентов назвали обращение в компетентные органы в случае травли ребёнка. 48 % опрошенных готовы провести беседу с ребёнком, примерно столько же (47 %) будут обсуждать ситуацию с родителями обидчика. Лишь 15 % рассматривают обращение к психологу.

Опрос выявил, что у родителей отсутствует чёткий алгоритм действий при столкновении с кибербуллингом. Мало кто при решении проблемы уделяет достаточное внимание психологическому здоровью своего ребёнка. В совокупности это может свидетельствовать о недостаточной информированности граждан о существующих способах борьбы и защиты от кибербуллинга.

64 % опрошенных считают главной причиной травли недостаток воспитания в семьях, 67 % полагают, что привлечение родителей таких детей к совместной работе может быть эффективной мерой. ВЦИОМ подчеркивает, что общество ожидает коррекцию поведения не только детей-агрессоров, но и их родителей, которых часто считают первопричиной проблемы.

Также организация отмечает необходимость комплексного подхода к решению проблемы кибербуллинга, включающего информирование граждан о доступных механизмах борьбы с травлей в интернете и формирования у родителей плана действий в случае столкновения ребёнка с кибербуллингом.

Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове каждую пятницу в 12:30 выходит авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!». Выпуски программы также можно послушать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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