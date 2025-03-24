Великолучанин выиграл первенство Санкт-Петербурга по боксу
Великолучанин Кирилл Коршаков выиграл первенство Санкт-Петербурга по боксу среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщается в группе «Тренер по боксу Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
В весе до 80 килограммов Коршаков провёл три поединка и во всех одержал победу. В финале он выиграл у Николая Бинаса, а в полуфинале оказался сильнее Александра Баландина. В предварительном поединке великолучанин одолел Андрея Попова.
Тренирует спортсмена Юрий Фёдоров.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Сборная Ассоциации ветеранов СВО Псковской области посоревновалась в пауэрлифтинге на чемпионате Ленинградского военного округа
Более 70 спортсменов приняли участие в открытом первенстве Гдовского района по рукопашному бою