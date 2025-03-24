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Великолучанин выиграл первенство Санкт-Петербурга по боксу

Великолучанин Кирилл Коршаков выиграл первенство Санкт-Петербурга по боксу среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщается в группе «Тренер по боксу Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

На фото Кирилл Коршаков справа. Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга

В весе до 80 килограммов Коршаков провёл три поединка и во всех одержал победу. В финале он выиграл у Николая Бинаса, а в полуфинале оказался сильнее Александра Баландина. В предварительном поединке великолучанин одолел Андрея Попова.

Тренирует спортсмена Юрий Фёдоров.

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