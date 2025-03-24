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Общество

25, 26 и 27 марта часть объектов Псковского музея будет закрыта на санитарные дни

25, 26 и 27 марта часть объектов Псковского музея будет закрыта на санитарные дни, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото Псковского музея

25 марта нельзя будет попасть в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинную галерею Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказную палату Псковского кремля; Власьевскую башню; Плоскую башню; Мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского; Музей-квартиру В. И. Ленина; Музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьбу М. П. Мусоргского; Музей-усадьбу С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

26 марта будет закрыт Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни.

27 марта – Варлаамовская и Высокая башни.

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