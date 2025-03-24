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Общество

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове будет работать по новому графику

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове начнёт работать по новому графику с 25 марта, сообщается в группе развлекательного комплекса в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Со вторника по пятницу аттракционы будут работать с 12:00 до 20:00, в выходные – с 12:00 до 21:00, понедельник – нерабочий день.

Также на территории развлекательной площадки появился новый аттракцион – «Диноскутеры».

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