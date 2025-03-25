Феофанов день наступил по народному календарю

07:46, 25 марта 2025, ПАИ

25 марта по народному календарю наступил Феофанов день, сообщает calend.ru. Феофан Исповедник — византийский монах, летописец, почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в IX веке, а также из его собственного произведения «Хронография». Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.

На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает — то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра — то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: «У хорошего хозяина нет плохой лошади». Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; если фыркает в дороге — к радостной встрече.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.