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Общество

Россия намерена предоставить право на репатриацию всем владеющим русским языком соотечественникам

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») сегодня, 25 марта, внесет в Госдуму законопроект о репатриации в Россию соотечественников из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон должен определить процедуру репатриации соотечественников из-за рубежа для ПМЖ на исторической родине и моряков, задержанных за границей. Под термином репатриация предложено понимать процесс возвращения человека в страну происхождения, где он имеет право на постоянное проживание и гражданство.

Право на репатриацию предлагается предоставить всем соотечественникам, свободно владеющим русским.

Репатриантами смогут стать те, кто имеет предков из России, и те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим на территории России.

Также право на репатриацию в Россию могут приобрести супруги репатрианта при условии проживания в браке более трёх лет или наличия общих детей.

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