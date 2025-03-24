«Тотальный диктант – 2025» пройдёт в Псковской области 5 апреля

23:27, 24 марта 2025, ПАИ

«Тотальный диктант – 2025» пройдёт в Псковской области 5 апреля, сообщили организаторы.

«В 2025 году «Тотальный диктант» состоится 5 апреля. Напишем текст российской писательницы Марины Москвиной, финалистки премии «Ясная Поляна», обладательницы международного почётного диплома премии Андерсена, автора нескольких десятков книг для детей и взрослых, среди которых «Моя собака любит джаз», «Гений безответной любви», «Роман с Луной», – отметили организаторы.

Партнёр «Тотального диктанта» в Псковской области – Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой орден».

Традиционно в Пскове диктант можно будет написать на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, дом 2), а также в аудитории 304 главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, дом 2).

В Великих Луках поучаствовать в акции можно на трёх площадках: в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского (улица Пионерская, дом 7), в Мемориальном доме-музее академика И. М. Виноградова (улица Ставского, дом 48), в Библиотеке семейного чтения (улица Гражданская, дом 24).

Также в Великих Луках пройдёт «Детский диктант» – это вариант «Тотального диктанта» для детей. В нём могут принять участие дети 7–10 лет. Участники "Детского диктанта" соберутся на площадке библиотеки – филиала № 1 (улица Ставского, дом 15) в 12:00.

Регистрация на сайте откроется 26 марта.