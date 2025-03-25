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Общество

Александр Котов поблагодарил работников культуры Псковской области за увлечённость делом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Александр Котов назвал хранителями и проводниками культуры сотрудников библиотек и музеев, театров и филармоний, сельских клубов и домов культуры, представителей творческих коллективов и объединений.

«Благодаря вам культурная жизнь Псковской области «кипит» событиями, которые привлекают внимание не только местных жителей, но и туристов со всех уголков России. Ваш труд – не просто работа, а призвание и служение. Вы горите энтузиазмом, генерируете идеи и щедро делитесь с людьми своими знаниями и талантами. Спасибо за вашу увлечённость, преданность профессии и за то, что вы делаете нашу жизнь ярче и осмысленнее», – поблагодарил Александр Котов.

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