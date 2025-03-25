Денис Василенко станет гостем программы «Оглавление»

11:18, 25 марта 2025, ПАИ

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 25 марта.

Какие памятники культуры и архитектуры в этом году «под крылом» «Возрождения»? На скольких из них работы начнутся с нуля? Как изменился рынок реставрации в Псковской области за последние несколько лет? Стал ли регион точкой притяжения для специалистов-реставраторов, а профессия – более востребованной в Псковской области?

На эти и другие темы с Денисом Василенко поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».