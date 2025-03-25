Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Денис Василенко станет гостем программы «Оглавление»

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 25 марта.

Денис Василенко. Фото: ПАИ

Какие памятники культуры и архитектуры в этом году «под крылом» «Возрождения»? На скольких из них работы начнутся с нуля? Как изменился рынок реставрации в Псковской области за последние несколько лет? Стал ли регион точкой притяжения для специалистов-реставраторов, а профессия – более востребованной в Псковской области?

На эти и другие темы с Денисом Василенко поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%
25 марта 2025

Какие продукты в Псковской области подорожали за месяц больше всего, рассказали аналитики
25 марта 2025

Бензин в Псковской области вырос в цене – Псковстат
25 марта 2025

Денис Василенко станет гостем программы «Оглавление»
25 марта 2025

93% обращений в псковское отделение фонда «Защитники Отечества» получили решения
25 марта 2025

Дождливый день ожидает псковичей 26 марта
25 марта 2025

Жители Псковской области могут сообщать о зарослях борщевика с помощью интерактивной карты
25 марта 2025

Жители Псковской области стали реже разводиться

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...