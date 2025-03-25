«Псковавтотранс» временно поменял телефон кол-центра

13:23, 25 марта 2025, ПАИ

«Псковавтотранс» временно поменял телефон кол-центра, сообщается в группе «Псковавтотранс. Автовокзалы Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые пассажиры, номер телефона нашего кол-центра сейчас недоступен по техническим причинам. Для связи со специалистом кол-центра вы можете позвонить по временному номеру 8-900-990-19-67», – отметили в организации.