«Родина» завоевала бронзу НХЛ Псковской области в двух дивизионах

15:29, 25 марта 2025, ПАИ

Команда «Родина» выиграла бронзу Ночной хоккейной лиги в Псковской области в дивизионах «40+» и «50+», передаёт корреспондент ПАИ.

В дивизионе «40+» среди семи команд «Родина» набрала 13 очков в 12 играх, одержав шесть побед, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. Победитель турнира определится 29 марта – в этот день состоится последний матч турнира между лидерами соревнований – «Красный город» сыграет против «Аванты-Псков». Начало в 16:00.

«Родина» также заняла третье место в дивизионе «50+». Команда в 12 играх одержала семь побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. Победитель здесь также выявится в последней встрече между «Плесковом» и командой «Красное Знамя» 29 марта – старт в 13:15.

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