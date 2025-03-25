Ситуацию с рабочими-мигрантами на объектах в Печорах пояснил Денис Василенко

15:38, 25 марта 2025, ПАИ

Ситуацию с рабочими-мигрантами на объектах в Печорах пояснил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас в монастыре, действительно, работали мигранты. Проверка их документов и статуса лежит на подрядчике, не на нас. Но не думаю, что компании захотят стрелять себе в ногу. Если и были случаи использования труда нелегальных мигрантов, то уверен, что виновных настигла ответственность, органы следят за этим», - сказал Денис Василенко.

По его словам, труд мигрантов использовался для выполнения низкоквалифицированных работа. «При этом некоторые мигранты работают на наших объектах много лет, поэтому некоторые получили квалификацию, соответствующую реставрационным специальностям. Наша задача – следить за наличием у компании лицензии и за допуском её сотрудников к определённым видам работ. Мы, как заказчик, следим, чтобы у всех компаний был допуск к реставрационным работам, как того требует Министерство культуры», - пояснил Денис Василенко.

Он также уточнил, что сейчас на объектах в Псковской области работают 22 проектные и реставрационные компании.