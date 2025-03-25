Инвестор благоустроит захоронение у псковской деревни Будник

16:27, 25 марта 2025, ПАИ

Компания-инвестор «Орион-М», которая работает в окрестностях деревни Будник, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне благоустроит воинское захоронение вблизи деревни, пишет глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»





Привести в порядок захоронение планируется до 9 мая.

Помимо этого инвестор готов организовать обслуживание моста и дороги через реку Черёху – путь ведёт к заводу и карьерам, которыми пользуются местные жители.



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»





«Предприниматель приступил к деятельности недавно – в окрестностях деревни Будник он проводит разработку глиняных карьеров, а материал перерабатывает в кирпичи на заводе», – уточнила Наталья Фёдорова.