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Общество

Инвестор благоустроит захоронение у псковской деревни Будник

Компания-инвестор «Орион-М», которая работает в окрестностях деревни Будник, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне благоустроит воинское захоронение вблизи деревни, пишет глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Инвестор благоустроит захоронение у деревни Будник
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Инвестор благоустроит захоронение у деревни Будник
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Инвестор благоустроит захоронение у деревни Будник
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Привести в порядок захоронение планируется до 9 мая.

Помимо этого инвестор готов организовать обслуживание моста и дороги через реку Черёху – путь ведёт к заводу и карьерам, которыми пользуются местные жители.

  • Инвестор организует обслуживание моста и дороги через реку Черёху
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Инвестор организует обслуживание моста и дороги через реку Черёху
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
  • Инвестор организует обслуживание моста и дороги через реку Черёху
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Предприниматель приступил к деятельности недавно – в окрестностях деревни Будник он проводит разработку глиняных карьеров, а материал перерабатывает в кирпичи на заводе», – уточнила Наталья Фёдорова.

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