Победителей конкурса «От героев былых времён не осталось порой имён...» наградили в Пскове

18:31, 25 марта 2025, ПАИ

Награждение победителей областного творческого конкурса сочинений «От героев былых времён не осталось порой имён…» состоялось на ежегодном торжественном приёме для семей, принявших на воспитание детей-сирот, в правительстве Псковской области сегодня, 25 марта. «Ростелеком» оказал поддержку в проведении мероприятия.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ







































На приём были приглашены 16 победителей, их опекуны, приёмные родители и директора организаций для детей-сирот. Всего в конкурсе, организованном комитетом по социальной защите Псковской области, приняли участие 45 детей.

«Сегодняшний приём – очень важное и нужное мероприятие. Помощь в его организации в рамках социальной ответственности «Ростелекома» перед обществом – уже традиция нашей компании. В этом году, когда мы отмечаем Год защитника Отечества, особенно важно помнить о том, что защитниками нашего будущего являются дети. Мероприятия, посвящённые поддержке и развитию подрастающего поколения, становятся актуальными как никогда. Мы должны воспитывать в детях патриотизм, ответственность и готовность защищать свою страну, при этом обеспечивая им возможность расти в безопасной и поддерживающей среде. Это наш вклад в создание сильного и благополучного общества, где каждый ребёнок сможет реализовать свой потенциал», – отметила директор филиала «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях Ольга Родионова.

В событии также участвовали гости из Ульяновской и Херсонской областей. Среди них были двое детей, которые находятся под опекой. Они приехали из Херсонской области, где их родители погибли в результате обстрелов.

Мероприятие было приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию подвига псковских десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ. Ольга Родионова подчеркнула, что детям как будущим маленьким гражданам необходимо формировать свою личность. Ведь именно им предстоит определять, какой станет наша страна в будущем.

«Ростелеком» традиционно активно участвует в социальных проектах по всей России. Компания поддерживает инициативы, направленные на развитие подрастающего поколения, патриотическое воспитание и создание благоприятных условий для детей-сирот.