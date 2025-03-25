В Пскове открылась выставка о женщинах в реставрации

18:22, 25 марта 2025, ПАИ

Открытие четвёртой выставки из цикла «Мастера псковского возрождения» состоялось в псковском в Центре туризма и творческих индустрий, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На выставке представлены материалы, которые раскрывают историю реставрации и воссоздания объектов культурного наследия, связанных с жизнью и творчеством талантливых женщин. Эти материалы были собраны из архивов Научно-производственного центра по охране памятников, Псковского музея-заповедника, регионального Государственного архива и личных архивов реставраторов Эльзы Штольцер, Ольги Аршакуни, Ларисы Изотовой и других специалистов в области сохранения культурного наследия.

Выставка рассказывает о работах на таких объектах, как Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (1240 год), Ансамбль Снетогорского монастыря: Собор Рождества Богородицы (16 век), Церковь Георгия со Взвоза (1494 год), Церковь Старое Вознесение (15 век), Ансамбль Кремля: Приказная палата (17 век), Церковь Сергия с Залужья (16 век), Ансамбль Порховской крепости (14 век), Крепостные стены с археологическими остатками Дмитриевского собора, Успенской церкви, колокольни (15–16 век), Усадьба Чириковых, в которой в 1839 – 1849 годы жил М. П. Мусоргский, Церковь Иоанна Богослова на Милявице (15 век), Солодежня (XVII век).

Экскурсию по выставке «Женщины в реставрации» провели люди, которые были знакомы с мастерами или изучали их творчество.

Напомним, что основная тема всего цикла выставок с 2021 года – восстановление Пскова после Великой Отечественной войны.

Фоторепортаж с открытия выставки доступен по ссылке.