Госдума поддержала законопроект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

18:51, 25 марта 2025, ПАИ

Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафа в размере до 20 тысяч рублей за непредоставление информации о смене места жительства в военный комиссариат. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

Как сообщается, законопроект был внесён в Государственную Думу в феврале группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Согласно законопроекту, размер штрафа за непредоставление информации о смене места жительства в военный комиссариат будет увеличен с 1–5 тысяч рублей до 10–20 тысяч рублей. Это положение будет применяться в случае, если гражданин, состоящий на воинском учёте, меняет место жительства без регистрации на срок более трёх месяцев и не сообщает об этом в призывной пункт в установленном порядке.