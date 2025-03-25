В Себеже чествовали работников культуры района

21:36, 25 марта 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры, состоялось в районном культурном центре Себежа сегодня, 25 марта. На мероприятии присутствовали представители культуры района, администрации, гости, пишет районная газета «Призыв».

С приветственным словом к работникам культуры обратились глава района Леонид Курсенков и начальник отдела культуры администрации района Ирина Лемешевская.

Начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов поздравил виновников торжества с их профессиональным праздником и поблагодарил за тесное сотрудничество отдела культуры с отделом образования, а также вручил благодарственные письма коллективам РКЦ, Себежской районной библиотеки и её структурных филиалов, Максютинского сельского клуба, Красного сельского клуба-библиотеки и благодарственные письма от коллег из Кузнецовской, Идрицкой средних школ коллективу Идрицкого ДК.

Коллективы себежских и Сосновоборской школ вручили благодарственные письма культработникам за плодотворное сотрудничество в воспитании подрастающего поколения.

В связи с празднованием Дня работника культуры за активную трудовую деятельность и творческое отношение к делу юлагодарственными письмами отдела культуры администрации Себежского района награждены 18 работников, почётными грамотами администрации Себежского района – два работника культуры, библиотекарь Себежской центральной библиотеки Ольга Федотова и заведующая Сосновоборским ДК Татьяна Ранде.

Благодарственными письмами администрации Себежского района отмечены следующие работники культуры района: Сергей Никандров, Виктор Ранде, Анна Фигуркина, Валентина Редингер, Нина Суздалева, Валентина Григорьева, Юлия Макина, Надежда Королёва, Татьяна Андреева, Ольга Проценюк.

Директор РКЦ Марина Никандрова пожелала здоровья, любви, благополучия, мира и поблагодарила всех работников культуры за их труд. Вручила дипломы участника областного смотра-конкурса «Клуб года – 2024» Сосновоборскому дому культуры, участникам областного конкурса учреждений культуры в номинации «Лучшая организация работы по сохранению и развитию традиционной народной культуры», Идрицкому дому культуры, а также вручила благодарственные письма в честь праздника.

Кроме того, в честь праздника в этом году ввели четыре специальных индивидуальных номинации. «Крепкое и надёжное плечо» – таким дипломом был награждён начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов. Диплома «Культура в массы – деньги в кассы» удостоен Идрицкий ДК, диплом «Возвращение домой» вручили Анастасии Пристансковой.

До начала мероприятия в фойе РКЦ прошло голосование за приз профессиональных симпатий. Большинство голосов набрал Роберт Маслов, которому вручили диплом «Приз профессиональных симпатий».