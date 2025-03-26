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Общество

Ситуацию с палами травы в Псковской области обсудят на пресс-конференции в медиацентре ПАИ

26 марта в 11:00 в медиацентре ПАИ начнётся пресс-конференция, посвящённая профилактике весенних пожаров.

Изображение: ПАИ

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин и руководитель Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней расскажут, какие меры предпринимаются для подготовки к пожароопасному сезону в этом году, какие ресурсы выделены для борьбы с лесными пожарами.

Специалисты также перечислят, какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании мангалов, гриля и других источников открытого огня на дачах, какая ответственность предусмотрена за палы травы и разведение огня в пожароопасный период.

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