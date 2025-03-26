Правдивые страницы истории: зверства нацистов в Красногородском районе

10:08, 26 марта 2025, ПАИ

«Во время оккупации Красногородского района Псковской области нацисты совершили немало военных преступлений.

Гитлеровские палачи за время нахождения в районе сжигали дотла деревни и производили массовые расстрелы ни в чем не повинных советских людей, в том числе женщин, стариков, детей.

10 января 1943 года немецкими солдатами были дотла сожжены деревни Масловка и Молагино Александровского сельсовета, а все жители в количестве 72 человек расстреляны, в том числе 29 человек детей. Свидетель Ефимова Евдокия Ефимовна в подтверждение этого факта показала: «7 января 1943 года в нашу деревню пришел партизанский отряд, а 10 января приехало много немецких солдат, и между немцами и партизанами завязался бой. После боя немцы пришли в д. Масловку и приказали жителям д. Молагино прийти в Масловку. Когда собрали все население из двух деревень и стали их расстреливать. Всего было расстреляно 72 человека. После расстрела обе деревни сожгли».

27 апреля 1944 года в деревне Бараново Блясинского сельсовета немецко-латышский отряд, явившись в деревню, учинил зверскую расправу: всех жителей деревни выгнали на улицу, женщин и детей согнали в поле, а 27 мужчин закрыли в сарае, зажгли его и начали по нему стрелять.

История деревни Бараново – еще одно напоминание о преступлениях нацизма, оставивших незаживающие раны на теле нашей страны».

Всего в Псковской области за время оккупации 1941–1944 годов сожжено 5 082 деревни. Нацистами уничтожено более 71 000 мирных жителей, угнано на принудительные работы свыше 100 000 человек.

Важность сохранения исторической правды и противодействие фальсификации страниц истории на протяжении уже многих лет остаётся одним из важнейших направлений государственной политики в России и в Псковской области в частности.

В год 80-летия Великой Победы как никогда важно напомнить о реальных фактах Великой Отечественной войны, проверенных и основанных на показаниях очевидцев и документах.

Псковское агентство информации совместно с Государственным архивом Псковской области продолжает проект «Правдивые страницы истории». В рамках проекта будут приводиться конкретные факты, свидетельства о происходившем на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Нашу историю не переписать!

Радиоверсию проекта слушайте в эфире радиостанции «7 НЕБО» по средам в 7:00, 12:00 и 17:00.

#МыПомним #80летПобеды #ПравдивыеСтраницыИстории