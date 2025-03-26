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Общество

О формировании комфортной городской среды рассказали депутатам на занятии в Псковской гордуме

О формировании комфортной городской среды рассказали депутатам и их помощникам на очередном занятии в Псковской городской Думе, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

С вступительным словом к участникам встречи обратился председатель гордумы Александр Гончаренко. Он рассказал о реализации проектов комплексного развития территорий в РФ и о роли представительных органов РФ в создании современной городской среды.

Александр Гончаренко поделился впечатлениями об участии в заседании координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ, которое прошло в Нарьян-Маре.

Как отметил председатель Псковской гордумы, участники мероприятия обсудили лучшие муниципальные практики, обменялись опытом, идеями, планами обновления и повышения качества жизни в городах в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), а также отметили особую роль представительных органов в создании комфортной городской среды.

«Коллеги по координационному совету сошлись во мнении, что комплексное развитие территорий – это действенный инструмент, способный̆ с учётом интересов жителей повысить качество городской среды, «вернуть» городам территории, которые пришли в упадок или используются неэффективно», – подчеркнул Александр Гончаренко.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Таратынова проинформировала депутатов и помощников о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города.

Кроме того, на мероприятии рассмотрели вопросы документационного обеспечения деятельности депутатов. Об этом участникам мероприятия рассказала начальник отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы аппарата гордумы Светлана Стельмашёнок.

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