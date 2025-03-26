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Галактику со спиральными рукавами и сверхмассивной чёрной дырой в центре снял астрофотограф из Пскова

Галактику M106 в созвездии Гончие Псы снял астрофотограф из Пскова Пётр Митрофанов. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Галактику впервые описал французский астроном Пьер Мешен, обнаруживший её 30 июля 1781 года. Она находится в 23 800 000 световых лет от Земли.

Галактика M106 в созвездии Гончие Псы. Фото Петра Митрофанова

В 1960-х годах у галактики разглядели два дополнительных спиральных рукава, видимых в радио- и рентгеновском диапазонах, в которых нет звёзд. Анализ данных показал, что рукава состоят из газа, нагретого ударными волнами.

Исследования в радио- и рентгеновском диапазонах показали интересные подробности относительно ядра галактики. Выяснилось, что в её центре расположена сверхмассивная чёрная дыра массой 36 миллионов солнечных масс.

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