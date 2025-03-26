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Общество

+12 градусов ожидается в Псковской области 27 марта

27 марта в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью в большинстве районов прогнозируется небольшой дождь. Днём местами тоже будет идти дождь и дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...+4 градуса, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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