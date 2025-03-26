Спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%

11:40, 26 марта 2025, ПАИ

Почти 1,8 миллиарда рублей на обучение получили студенты из СЗФО в Сбере по льготной государственной программе с января по февраль этого года. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении спрос на образовательные кредиты вырос на 35 %, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

По данным Сбербанка, на учащихся в Санкт-Петербурге пришлось 87 % всех выданных на образование денег. Далее следуют студенты из Ленинградской области и Калининграда.

Выбор будущей профессии – большая ответственность, которая во многом определяет жизненный путь. Но даже если человек передумал и решил освоить новую или смежную специальность, сделать это никогда не поздно, подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. «Кредит с господдержкой тут может стать хорошим помощником вне зависимости от того, какое это по счёту образование. Мы видим, что с каждым годом люди всё чаще пользуются этим финансовым инструментом – в Сбере в 2024 году деньги по госпрограмме на обучение получили на четыре тысячи человек больше, чем годом ранее. В текущей рыночной обстановке такой кредит выглядит особенно привлекательным», – отметил он.

В прошлом году в Северо-Западном федеральном округе Сбербанк выдал более 15 200 льготных образовательных кредитов на общую сумму 4,9 миллиарда рублей (увеличение выданной суммы на 55 % по сравнению с 2023 годом). По итогам 2024 года совокупный портфель образовательных кредитов в Сбере в СЗФО составил 6,1 миллиарда рублей.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере составляет 3 % годовых. Оформить кредит могут даже безработные. Для получения образовательного кредита не нужно ни поручителя, ни залога, ни справки о доходах, нужно лишь иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения, а также заполнить заявление.

Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом вузе России, который имеет аккредитацию и лицензию: семестр, год или весь курс аспирантуры, магистратуры или бакалавриата.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев. Во время этого льготного периода студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке понятный и простой: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, деньги зачислят на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее обо всех условиях образовательного кредита с господдержкой читайте на сайте Сбера.

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