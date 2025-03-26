Детскую площадку рядом с памятником солдату Первой мировой войны благоустроят в Пскове
Детскую площадку на улице Георгиевской рядом с памятником солдату Первой мировой войны благоустроят в Пскове в этом году, сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в среду, 26 марта.
«Старую площадку демонтировали, потому что она по нормам имеет определённый срок действия и её уже нужно было сносить. Кота для скалолазания оставят, но немного передвинут. И будет установлен комплекс детских тренажёров, площадка», – отметил гость студии.
Вместе с этим на площадке уложат новое резиновое покрытие. Работы по благоустройству проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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