Сезон ещё не наступил, а в Псковской области уже произошло 69 ландшафтных пожаров

12:40, 26 марта 2025, ПАИ

Сезон ещё не наступил, а в Псковской области уже зафиксировано 69 ландшафтных пожаров – палов травы, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Фактически пожароопасный сезон не наступил, а палы уже начались, зарегистрировано 69. В прошлом году за весь пожароопасный сезон зафиксировано 170 палов травы. Выходит, что в этом сезоне мы уже «хорошо» шагнули», - рассказал Владимир Якунин.

По прогнозам, в этом году пожароопасный сезон в Псковской области начнётся 1 апреля.

Минувшие выходные, 22-23 марта, в Псковской области были солнечными, поэтому трава высохла и может загореться от любой искры. «Этим, к сожалению, пользуются граждане. Кто-то поджигает из шалости, кто-то из интереса, кто-то с целью очистки территории, а в результате горят дома, хозпостройки, дачные домики. Вот, например, в этом году в Островском районе гражданин собирался очистить территорию, поджёг траву, а в итоге сгорела хозпостройка на его участке», - привёл пример Владимир Якунин.

Владельцам дач и частных домов замначальника ГУ МЧС посоветовал начинать подготовку к пожароопасному сезону ещё осенью. «Это лучшее время для очистки участка от травы, листвы и других горючих материалов, для создания минерализованных полос, если дом стоит недалеко от леса», - отметил Владимир Якунин.

Траву на участке, напомнил спикер, можно сжигать только в безветренную погоду в металлической ёмкости в 15 метрах от строений. Не рекомендуется оставлять ёмкость без присмотра и лучше иметь под рукой средства пожаротушения.

Любителям шашлыков специалист посоветовал не устраивать пикники в ветреную погоду, а мангал устанавливать на очищенной территории в пяти метрах от любых объектов. Если в Псковской области будет объявлен особый противопожарный режим, устанавливать мангалы запрещается вовсе.