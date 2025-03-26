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Общество

Количество клещей в Псковской области может расти из-за постоянных палов травы

Количество клещей в Псковской области может расти из-за постоянных палов травы, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

Фото: ПАИ

По его словам, такая версия приводится в нескольких публикациях относительно сжигания травы. «Ведь из-за пожаров нарушается экосистема местности, погибают животные, насекомые, да и сгоревшая трава не увеличивает плодородность земли. Поджоги ни к чему хорошему не приводят», – предупредил Владимир Якунин.

В случае обнаружения пожара на местности необходимо сразу вызвать пожарную охрану по телефонам 101 или 112, затем – оценить обстановку и, если есть возможность, начать тушить пожар, если возможности нет, обезопасить людей поблизости, напомнил гость медиацентра.

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