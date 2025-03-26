Депутат Псковской гордумы Юрий Бурлин станет гостем программы «Среда обитания»

12:58, 26 марта 2025, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин станет гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 26 марта, в 14:00.

Тот факт, что его одномандатный округ № 1 расположен в границах исторического центра Пскова, – это скорее преимущество или источник проблем? Будут ли новые проекты в сфере благоустройства выполнены на территории округа в 2025 году? Какие выводы можно сделать из сложного процесса капремонта школы № 2 и реально ли застраховаться от подобных проблем в будущем? Как спикер оценивает свой опыт работы председателем ТОС? Перенесёт ли движение мотоциклистов «Ночные волки», членом которого является гость программы, свою штаб-квартиру под Изборск и где состоится новое масштабное байк-шоу?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».