Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутат Псковской гордумы Юрий Бурлин станет гостем программы «Среда обитания»

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин станет гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 26 марта, в 14:00.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

Тот факт, что его одномандатный округ № 1 расположен в границах исторического центра Пскова, – это скорее преимущество или источник проблем? Будут ли новые проекты в сфере благоустройства выполнены на территории округа в 2025 году? Какие выводы можно сделать из сложного процесса капремонта школы № 2 и реально ли застраховаться от подобных проблем в будущем? Как спикер оценивает свой опыт работы председателем ТОС? Перенесёт ли движение мотоциклистов «Ночные волки», членом которого является гость программы, свою штаб-квартиру под Изборск и где состоится новое масштабное байк-шоу?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 марта 2025

Любые костры в псковских лесах будут запрещены с 1 апреля
26 марта 2025

В смартфоне каждого главы района Псковской области есть приложение для отслеживания пожаров
26 марта 2025

Депутат Псковской гордумы Юрий Бурлин станет гостем программы «Среда обитания»
26 марта 2025

14 псковичей-пироманов в этом году уже заплатили штрафы за поджоги травы
26 марта 2025

Реальные доходы россиян выросли почти на 8,5% – Мишустин
26 марта 2025

Особенно пожароопасный май ожидается в Псковской области
26 марта 2025

Сезон ещё не наступил, а в Псковской области уже произошло 69 ландшафтных пожаров
26 марта 2025

Более чем на 40% выросло число случаев гриппа в Псковской области за неделю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...