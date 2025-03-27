Участие в кадровых программах для ветеранов СВО принимают даже сенаторы и Герои России – Алексей Наумец

09:51, 27 марта 2025, ПАИ

Участие в кадровых программах для ветеранов СВО принимают в том числе сенаторы, рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Наумец в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Слушателями федеральной программы «Время героев» являются, например, участники специальной военной операции, двое сенаторов, гвардии полковник Алексей Кондратьев и Герой России Амыр Аргамаков. Они доказали подвигом, служением Отечеству свою значимость», – отметил Алексей Наумец.

Участникам региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» важно понимать, что всё будет зависеть от их упорства и труда, как они себя проявят, отметил сенатор. «Никто не предложит сразу стать заммэра или мэром. Всё будет зависеть от тех знаний, которые получат участники программы, от того, как они эти знания смогут применить. Ведь одна из задач программы – это успешное, эффективное решение социально-экономических проблем в регионе, подготовка квалифицированных и мотивированных кадров. И если ты пришёл не ваньку валять, а учиться, тогда и возможности будут большими», – сказал Алексей Наумец.

Он напомнил, что за каждым участником программы будет закреплен куратор, одним из них будет губернатор Михаил Ведерников.

Интервью с сенатором слушайте в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 27 марта, в 12:30.

Приём заявок на участие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.