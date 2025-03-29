Алексей Наумец – о российских военных: Патриоты с высокими моральными и профессиональными качествами

10:54, 29 марта 2025, ПАИ

Российские военные – это патриоты с высокими моральными и профессиональными качествами, и если они смогут применить себя на гражданской службе, от этого будет несомненная польза, отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Алексей Наумец в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Военный уже обладает, помимо профессиональных, ещё и высокими моральными и деловыми качествами, лидерскими способностями, чувством глубокого патриотизма», – сказал Алексей Наумец.

По его мнению, участие таких военных в кадровых программах, например в «Героях земли Псковской», будет способствовать тому, чтобы эти качества развивались, чтобы «знания нарастали, как мясо на кости».

«У каждого из них своей жизненный путь, своя служебная деятельность. Самое главное, чтобы они оставались полезными своей стране. Под лежачий камень вода не течёт, и всё зависит от самого человека. Если он начинает себя жалеть, ждёт, когда манна небесная придёт сама в руки, — нет. Надо использовать возможности, учиться, проявлять себя в общественной жизни», – подчеркнул Алексей Наумец.

Напомним, в Псковской области продолжается приём заявок на участие в кадровой программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской», заявления принимаются до 31 марта.