Алексей Наумец: Над поддержкой членов семей СВО в Псковской области работает большая команда

12:33, 28 марта 2025, ПАИ

Сенатор Алексей Наумец рассказал о работе с обращениями в районах Псковской области. «У нас работает целая команда, которая выезжает в район. Всегда утверждаю свой план работы у губернатора Михаила Ведерникова: приехал, отработал, доложил ему, какая обстановка, какие вопросы задавали. 99% вопросов связано именно с вооруженными силами», – сказал он в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Когда ты глаза в глаза смотришь человеку, который пришел к тебе со своими проблемами, а ты реально имеешь возможность на месте, здесь, помочь, это для меня очень важно. Таких вопросов процентов двадцать. Конечно, есть вопросы, которые требуют более длительных сроков решения. Но есть вопросы, которые мы на месте решаем. Когда у тебя получилось помочь человеку, знаете, какое это удовольствие. Ты понимаешь, что ты член команды, нашей команды, которую возглавляет Михаил Юрьевич Ведерников, губернатор. И все в этой команде работают на одну главную задачу – на решение проблем участников СВО, их семей. Особая категория – те, кто потерял своих родных и близких, те, кто получил тяжелые ранения», – отметил сенатор Алексей Наумец.

Напомним, что член Совета Федерации от Псковской области Алексей Наумец каждый свой приезд в регион работает в районах с обращениями жителей. Ранее сообщалось, что в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» поступило за все время работы 12 тысяч обращений.