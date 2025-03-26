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Общество

Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов открылась в Пскове. Фото

Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов открылась в детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове, сообщили ПАИ в учреждении.

  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»
  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»
  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»
  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»
  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»
  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»
  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»
  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»
  • Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов
    Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»

В частности, среди экспонатов – фигурки героев фильмов и мультфильмов, кукол, машин, пиратов и животных. Их предоставил частный коллекционер.

Ознакомиться с экспозицией и погрузиться в детство можно в будние дни с 10:00 до 18:00 и в воскресенье с 10:00 до 17:00 с 26 марта по 10 апреля.

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