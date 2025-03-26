Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов открылась в Пскове. Фото

19:18, 26 марта 2025, ПАИ

Выставка коллекционных игрушек из киндер-сюрпризов открылась в детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове, сообщили ПАИ в учреждении.



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»



Фото: предоставили в детской экологической библиотеке «Радуга»

















В частности, среди экспонатов – фигурки героев фильмов и мультфильмов, кукол, машин, пиратов и животных. Их предоставил частный коллекционер.

Ознакомиться с экспозицией и погрузиться в детство можно в будние дни с 10:00 до 18:00 и в воскресенье с 10:00 до 17:00 с 26 марта по 10 апреля.